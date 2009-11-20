Україна «у рази» збільшить свій миротворчий персонал в Афганістані

16:01, 20 листопада 2009
Політика
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За результатами засідання РНБО

Україна планує «у рази» збільшити свій миротворчий персонал у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській республіці Афганістан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир ОГРИЗКО за результатами засідання РНБО, яке відбулося сьогодні в Києві.

«Йдеться про спеціалістів з надання медичної допомоги, персонал для проведення патрулювання, розмінування об’єктів і надання допомоги населенню», - пояснив В.ОГРИЗКО функціональне призначення представників українського миротворчого персоналу в Афганістані.

Він наголосив, що позиція України у питанні Афганістану співпадає з позицією світового співтовариства.

В.ОГРИЗКО нагадав, що зараз у міжнародній операції в Афганістані беруть участь близько 60 тисяч військовослужбовців країн НАТО і країн – партнерів Альянсу.

«Ми діємо разом зі світовим співтовариством. Лише разом ми повинні подолати ті негаразди, які мають місце у тому регіоні, зокрема, йдеться про наркотрафік і міжнародний тероризм», - зазначив В.ОГРИЗКО.

Він нагадав, що зараз в Афганістані перебувають 10 українських військовослужбовців, але не назвав точну чисельність, на яку планується здійснити збільшення українського миротворчого персоналу в цій країні. В.ОГРИЗКО лише зазначив, що передбачено це зробити «у рази».

В.ОГРИЗКО також сказав, що представники Збройних Сил, а також, можливо, Міністерства внутрішніх справ України виконуватимуть в Афганістані виключно миротворчі завдання.

Але, за словами В.ОГРИЗКА, під час виконання деяких завдань, зокрема, патрулювання українські військові будуть озброюватися легкою стрілецькою зброєю для самозахисту.

 

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