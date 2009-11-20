Тігіпко каже, що популізм уряду може довести до цілковитої капітуляції
Політик коментує ялтинську зустріч
Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Кабмін має змінити внутрішню енергетичну політику.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА з приводу переговорів прем’єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО та Володимира ПУТІНА в Ялті щодо питання співпраці у сфері поставок і транзиту газу. Зокрема, сторони дійшли згоди, що «Газпром» не буде штрафувати НАК «Нафтогаз» за недобір газу, а ставка транзиту українською територією буде в 2010 році підвищена з 1,7 до 2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 км.
«Добре, що Україна і Росія вважають за краще домовлятися, а не воювати. Але без змін внутрішньої енергетичної політики Україні не обійтися», - вважає С.ТІГІПКО.
«Відмова від штрафів в обмін на готовність стримати апетити стосовно ставки транзиту – це розумний компроміс. Крім того, переговори показали, що ні Київ, ні Москва не зацікавлені в новій «газовій війні» і будуть робити все, щоб її уникнути. Це важливий результат Ялти. Але тільки цього мало. Адже проблема сьогодні полягає в тому, що у НАКу елементарно немає грошей для розрахунків з «Газпромом», – заявив С.ТІГІПКО.
На його думку, Кабмін займається відвертим популізмом, коли відкладає доведення тарифів на газ і електроенергію до економічно обгрунтованого рівня до 2013 року. Ситуація, коли громадянам виставляють рахунок за газ, який лише на 60% покриває собівартість його видобутку в Україні, є зовсім неприйнятною.
«На вчорашніх переговорах двох прем’єрів рефреном звучала одна думка: питання своєчасності оплати за спожите Україною паливо не може бути предметом дискусії. Москва чітко дала зрозуміти, що продавати газ в борг не буде. А це значить, що популізм уряду веде до того, що коли розраховуватися остаточно буде нічим, ми отримаємо навіть не війну, а цілковиту капітуляцію», – зазначив кандидат у президенти.