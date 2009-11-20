Тігіпко каже, що популізм уряду може довести до цілковитої капітуляції

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Кабмін має змінити внутрішню енергетичну політику.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА з приводу переговорів прем’єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО та Володимира ПУТІНА в Ялті щодо питання співпраці у сфері поставок і транзиту газу. Зокрема, сторони дійшли згоди, що «Газпром» не буде штрафувати НАК «Нафтогаз» за недобір газу, а ставка транзиту українською територією буде в 2010 році підвищена з 1,7 до 2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 км.

«Добре, що Україна і Росія вважають за краще домовлятися, а не воювати. Але без змін внутрішньої енергетичної політики Україні не обійтися», - вважає С.ТІГІПКО.

«Відмова від штрафів в обмін на готовність стримати апетити стосовно ставки транзиту – це розумний компроміс. Крім того, переговори показали, що ні Київ, ні Москва не зацікавлені в новій «газовій війні» і будуть робити все, щоб її уникнути. Це важливий результат Ялти. Але тільки цього мало. Адже проблема сьогодні полягає в тому, що у НАКу елементарно немає грошей для розрахунків з «Газпромом», – заявив С.ТІГІПКО.

На його думку, Кабмін займається відвертим популізмом, коли відкладає доведення тарифів на газ і електроенергію до економічно обгрунтованого рівня до 2013 року. Ситуація, коли громадянам виставляють рахунок за газ, який лише на 60% покриває собівартість його видобутку в Україні, є зовсім неприйнятною.

«На вчорашніх переговорах двох прем’єрів рефреном звучала одна думка: питання своєчасності оплати за спожите Україною паливо не може бути предметом дискусії. Москва чітко дала зрозуміти, що продавати газ в борг не буде. А це значить, що популізм уряду веде до того, що коли розраховуватися остаточно буде нічим, ми отримаємо навіть не війну, а цілковиту капітуляцію», – зазначив кандидат у президенти.