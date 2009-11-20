Поплавський став довіреною особою Ющенка

Центральна виборча комісія зареєструвала ректора КНУКіМ Михайла ПОПЛАВСЬКОГО довіреною особою у загальнодержавному виборчому окрузі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Крім того, довіреними особами В.ЮЩЕНКА стали народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА, поет Дмитро ПАВЛИЧКО і ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід ГУБЕРСЬКИЙ.