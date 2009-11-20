Турчинов назвав депутатів «безвідповідальними і непрофесійними»

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ називає рішення парламенту щодо проекту державного бюджету на 2010 рік безвідповідальним та деструктивним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, його здивувало рішення Верховної Ради повернути проект бюджету до Кабміну на доопрацювання.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що, по-перше, це грубе порушення Бюджетного кодексу, який не передбачає прийняття подібних рішень на етапі розгляду закону в першому читанні.

По-друге, зауважив О.ТУРЧИНОВ, перше читання полягає у голосуванні за пропозиції Бюджетного комітету ВР, який узагальнює ініціативи всіх народних депутатів, після чого проект закону повертається до уряду.

”Повернення Кабміну без відповідних висновків не задає уряду вектор доопрацювання проекту і нівелює всі ініціативи народних депутатів. Таким чином, парламентарії, що проголосували за цю постанову, розписались у своїй нездатності, безвідповідальності та непрофесіоналізмі”, - наголосив перший віце-прем’єр.

О.ТУРЧИНОВ констатував, що, на жаль, це значно затягує бюджетний процес та зменшує шанси своєчасного прийняття закону.