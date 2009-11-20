У Ющенка пояснили, навіщо було писати листа Медведєву

У Секретаріаті Президента України наголошують на конструктивності змісту листа глави держави Віктора ЮЩЕНКА до свого російського колеги Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в інтерв’ю телеканалу «Інтер» представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що Президент України у листі звернув увагу Д.МЕДВЕДЄВА на нагальну необхідність конструктивно вирішити існуючі проблемні питання у газовій сфері – насамперед йдеться про важливість перегляду газових контрактів від 19 січня 2009 року.

«Головна мета цього звернення до російської сторони – щоб за столом переговорів, у конструктивній атмосфері, врегулювати усі питання, аби на середню і довгострокову перспективи мати нормальне рівноправне взаємовигідне співробітництво у газовій сфері», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, нагадавши, що В.ЮЩЕНКО неодноразово висловлював думку щодо необхідності перегляду цьогорічних газових контрактів з РФ.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що у листі до Д.МЕДВЕДЄВА Президент України у коректній формі виклав своє бачення поточної ситуації у газовій сфері, гарантій України щодо виконання зобов’язань по поставках і транзиту газу в цьому опалювальному сезоні, а також окреслив ті труднощі і загрози, які можуть виникнути у випадку збереження наших газових контрактів у нинішньому вигляді.

Разом з тим, відзначив представник Президента з міжнародних питань енергобезпеки, В.ЮЩЕНКО вніс конкретні пропозиції щодо форми і способу регулювання тих питань, які виявилися проблемними за підсумками періоду, що минув після підписання контрактів.

Він нагадав, що серед основних пропозицій Президента: перехід на ринкові, економічно обґрунтовані сучасні принципи формування як транзиту, так і поставок газу; визначення граничних обсягів обов’язкового відбору газу для потреб України та по обсягах транзиту; необхідність коригування формул обрахунку ціни на газ та транзитної ставки; вирішення питання щодо симетричної відповідальності сторін-учасників контракту за порушення його умов.

«На цей опалювальний сезон ми гарантуємо виконання наших зобов’язань. Однак таких гарантій вже на наступний опалювальний сезон ми, на жаль, не можемо дати... Президент дивиться вперед. Є реальність – вона показує, що необхідно вносити корективи. Давайте вносити корективи, щоб у нас не виникало жодних проблем у майбутньому», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Інтерв’ю вийде в ефір у неділю, 22 листопада, у програмі «Подробиці тижня».

Ряд політологів і представники політичних сил висловили думку, що лист В.ЮЩЕНКА був спрямований на зниження результативністі переговорів прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА у Ялті.