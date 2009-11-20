Януковича, Ющенка і Яценюка об'єднує одне бажання?

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО вважає, що голову Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, Президента України Віктора ЮЩЕНКА і лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА об`єднало бажання не допустити перемоги прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в Івано-Франківську.

«Сьогодні є тільки два основних претенденти, які мають реальні шанси обійняти посаду Президента, – це Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО. Шанси решти кандидатів досить примарні», - сказав політолог.

Він наголосив, що А.ЯЦЕНЮК, який донедавна намагався розіграти власну політичну карту, сьогодні, схоже, вже зробив ставку на В.ЯНУКОВИЧА. «Останні заяви Арсенія ЯЦЕНЮКА про Велику Європу у складі України, Росії, Білорусі, Казахстану і Сербії, його підвищена увага до питань православ`я, свідчать якщо не про домовленість, що вже склалася, то, як мінімум, про спробу Арсенія Петровича врятувати країну у рядах прихильників Віктора ЯНУКОВИЧА. Тобто підтримати лідера Партії регіонів у другому турі виборів в обмін, наприклад, на обіцянку останнього розпустити парламент і оголосити дострокові вибори, забезпечивши Арсенію Петровичеві або власну фракцію і крісло спікера нового парламенту, або ж лідерство у Партії регіонів. Обом політикам вигідний цей альянс для того, щоб нейтралізувати головну суперницю Віктора ЯНУКОВИЧА – Юлію ТИМОШЕНКО», - переконаний політолог.

Цю саму мету, на думку К.БОНДАРЕНКА, переслідує і чинний Президент. «Віктор ЮЩЕНКО, приймаючи у себе Президента Грузії, думає, в першу чергу, не про те, як це позначиться на майбутніх газових переговорах українського і російського прем`єрів, і, як наслідок, на цінах на блакитне паливо в 2010 році. Головна мета Віктора ЮЩЕНКА – будь-якими доступними для нього засобами знизити рейтинг Юлії ТИМОШЕНКО», - відзначив він.

На думку директора Інституту Горшеніна, Європа і США втратили інтерес до України і не підтримуватимуть того чи іншого кандидата. Росія ж, вважає політолог, більше за інших зацікавлена у зміні Президента сусідньої країни, але поки не робить жодних ставок, очікуючи, що наступний Президент України і так буде більш лояльним щодо до неї.