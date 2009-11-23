У четвер - позачергове засідання Верховної Ради

26 листопада відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.

Як йдеться в повідомленні, відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВР, у парламенті “зареєстрована ініціатива 151 народного депутата України, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України, щодо проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України”.

У зв`язку з цим “голова Верховної Ради України повідомляє, що позачергове пленарне засідання ВР відбудеться у четвер, 26 листопада 2009 року, о 10.00”.