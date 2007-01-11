Ющенко підписав закон про продовження мораторію на продаж землі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав сьогодні Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів".

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Водночас Президент звернувся до Верховної Ради з листом, в якому закликав народних депутатів «активізувати зусилля щодо якнайшвидшого прийняття законів про державний земельний кадастр та про ринок земель з тим, щоб з 1 січня 2008 року припинив дію мораторій на вільний обіг землі, а громадяни України перестали бути заручниками бездіяльності органів державної влади і набули у повному обсязі прав власника на землю».

На переконання В.ЮЩЕНКА, подальше зволікання з вирішенням цього питання призведе до поширення зловживань, використання тіньових механізмів відчуження земельних ділянок і, як наслідок, до загострення соціально-економічної ситуації в цій сфері.

"Зі свого боку вживатиму всіх можливих заходів щодо забезпечення вчасного набрання чинності зазначеними законами, які відповідатимуть Конституції України, передбачатимуть реальні гарантії захисту прав громадян, відповідатимуть загальнодержавним інтересам", - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності, за винятком викупу їх для суспільних потреб.

Крім того, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

Водночас 3 січня 2007 р. Президент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про продовження до 1 січня 2008 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

9 січня парламент подолав вето Президента. "За" проголосували 367 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Між тим сьогодні В.ЮЩЕНКО заявив, що звернеться до Конституційного Суду з приводу правомірності продовження мораторію на продаж землі.