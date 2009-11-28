Гриценко розповів «не жарт, а сумну правду» про школу

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО впевнений, що Україна має повернутися до десятирічного шкільного навчання, відмовившись від штучно прищепленої дванадцятирічної системи.

Про це політик заявив у прямому ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він з власного досвіду доводив, що 10 років шкільної освіти – достатньо для того, щоб стати успішною, освіченою людиною.

«Я середню освіту отримав за 10 років, закінчив Суворовське училище з медаллю. Тоді, коли це була справжня медаль. На 300 чоловік, яких вчили заслужені вчителі України, було всього два медалісти. Я закінчив вищий військовий навчальний заклад, авіаційний, також з медаллю. Став кандидатом наук тоді, коли не купували дисертації, не переписували, як зараз, з інтернету, і не приносили комусь за гроші. Я вісім років викладав сам у вищому навчальному закладі технічні дисципліни, а не історію партії. Отримав після цього освіту в Нідерландах і США», - розповів кандидат на пост Президента і зауважив, що отримана освіта дозволила йому стати міністром, головою парламентського комітету.

Тому політик відкидає будь-які аргументи стосовно того, що лише 12 років навчання у школі дадуть необхідний для життя багаж знань.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО радить не забувати, що згідно з чинним законодавством, 17 років є шлюбним віком для дівчат.

«Зараз вже, і це не жарт, а сумна правда, до школи старшокласниць проводжають мами з двома колясками онуків», - зазначив кандидат у Президенти, додавши, що «не варто вважати дітей дурнішими за батьків».

А.ГРИЦЕНКО запропонував перевести цю дискусію у практичну площину і закликав всі політичні сили підтримати його законопроект №5252, який передбачає повернення до десятирічки.

«Я бачу, що загальна думка серед тих, кого називають політиками, – підтримати цей проект. Забудьте, що його писав ГРИЦЕНКО. Підтримаємо – повернемо до школи десятирічку», - заявив кандидат у Президенти.