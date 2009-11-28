Ющенко впевнений, що Янукович не напише правильно слово НАТО

Президент України, лідер «Нашої України» Віктор Ющенко, виступаючи на VIII з’їзді партії, заявив: «Ми єдина політична сила, яка підіймає українські питання. Ми єдині, хто чітко заявляє про відновлення процесу національного відродження».

Він зауважив: «Немає іншої політичної сили, яка апелює до української громади: друже, не забудь, що у тебе є українська мова». Ющенко наголосив – не йдеться про мову спілкування, ідеться про ідентифікацію нації і державну мову.

Ющенко також підкреслив важливість пізнання історичної правди, адже «без цього ми не матимемо майбутнього».

Ющенко наголосив на важливості духовного об’єднання і закликав «стати плечем до плеча біля наших духовників». Він висловив впевненість у тому, що в Україні буде єдина помісна православна церква.

Говорячи про безпекову політику, Ющенко наголосив, що ні Тимошенко, ні Янукович не дадуть суспільству відповіді на це питання. «Попросіть когось із них написати слово НАТО – я переконаний, вони не зроблять цього правильно. Чітку відповідь дає лише «Наша Україна». Він також закликав не поспішати у вирішенні цієї проблеми і керуватися національним інтересом та обов’язково спочатку провести інформаційну кампанію.