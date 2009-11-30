Литвин чує демонстративний стогін

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИВТИН не виключає можливості заслуховування інформації в парламенті міністра соцполітики та праці щодо виконання закону про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що необхідно «припинити політичні спекуляції», а також припинити «демонстративний стогін». За його словами, сьогодні питання щодо підвищення соціальних стандартів «перевели в політичну площину, більше того, в пропагандистську площину». Він наголосив, що до кінця року на ці цілі необхідно 800 млн. грн., а далі необхідно в бюджеті на наступний рік закладати суми, які необхідні для виконання рішення.

В.ЛИТВИН наголосив, що йдеться про «політичні спекуляції», коли ведуть мову про те, що нібито даним законом підвищуються виплати вищим державним посадовцям. Він наголосив, що ухваленим парламентом законом щодо підвищення соціальних стандартів проблема виплат високопосадовцям взагалі «не регулюється».