У Вінського кажуть, що їхня партія - перша антисистемна в Україні

Заступник голови партії "Народна влада" Євген ФІЛІНДАШ вважає, що вперше за багато останніх років в історії України партія "Народна влада" ставить за основну мету своєї діяльності зміну всієї політичної та економічної системи, а не лише зміну владної верхівки в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі народно-патріотичного об`єднання "За демократію та справедливість", таким чином Є.ФІЛІНДАШ прокоментував результати роботи ІІІ з’їзду партії "Народна влада", який відбувся в Києві 28 листопада.

"Партії, створені олігархами або ними ж куплені, апріорі не можуть реально зламати нинішню кланово-олігархічну систему, створену кучмівським режимом. "Народна влада" в цьому сенсі є чи не єдиною антисистемною політичною силою в нинішній Україні", - сказав Є.ФІЛІНДАШ.

За його словами, Йосип ВІНСЬКИЙ, якого обрано головою партії, вже не раз доводив, що він не тримається за владу і що принципи для нього важливіші за посаду.

На думку політика, саме за такими критеріями навколо Й.ВІНСЬКОГО згуртувалася команда, і саме тому у партії є всі шанси з часом стати силою, здатною зламати опір олігархів та корупціонерів, які зараз "володіють" країною.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2009 року на ІІІ з’їзді партії "Народна влада" Й.ВІНСЬКОГО було обрано головою цієї політичної сили. Також з’їзд обрав нові керівні органи партії та затвердив нову партійну програму, метою якої є розбудова справедливої України без олігархів.