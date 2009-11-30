Ющенко каже, що народився та виріс на пасіці

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що український мед - найкращий у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи перед студентами та професорсько-викладацьким складом Білоцерківського національного аграрного університету.

Президент зауважив, що на змаганнях бджолярів у Мельбурні, де Україна вперше виставила свій мед і продукти бджільництва, мед з його пасіки отримав найвищу нагороду.

“Першу золоту медаль у Мельбурні забрав акацієвий мед з моєї пасіки, щоб ви це знали. Один медовий напій перше золото взяв. І свічки. Найбільша свічка в світі – це українська свічка. Там я зобразив історію України... Це двометрова свіча. Одну подарував українській громаді за кордоном, іншу подарував своєму другу, а третя у мене...” – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також нагадав, що кілька місяців тому в Парижі відбулась чергова “Апімондія” (Міжнародний конгрес Всесвітньої федерації бджільницьких асоціацій, що проходить один раз на два роки. – УНІАН), і цього року на конкурсі медів золото отримав гречаний мед.

“Це мед з моєї пасіки. Тому я маю право казати: український мед – найкращий мед світу”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що “виріс на пасіці, родився на пасіці, у мого діда була пасіка. Це був спосіб життя, це не ремесло якесь... Це духовне ремесло, до якого в Україні відношення набагато більше, ніж якась комерція. Це спосіб життя”.