Порошенко і Лавров говорили про ЧФ, заборону на в'їзд і торговельні бар'єри

Міністри закордонних справ України і Росії Петро ПОРОШЕНКО та Сергій ЛАВРОВ домовились розпочати роботу із врегулювання ситуації з переміщенням транспорту Чорноморського флоту РФ і узгодити його документальну процедуру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МСЗ України, про це йшлося сьогодні під час їх зустрічі в Афінах в рамках 17-го засідання Ради Міністрів ОБСЄ.

Також міністри обмінялися думками щодо поточного стану актуальних питань українсько-російських відносин та окреслили механізми практичної реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками робочого візиту керівника зовнішньополітичного відомства України до Москви 23 жовтня. Глави МЗС погодилися створити моніторингову групу під керівництвом першого заступника міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ і статс-секретаря, заступника міністра закордонних справ РФ Григорія КАРАСІНА, що буде займатися контролем виконання цілої низки нещодавно досягнутих домовленостей.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО та С.ЛАВРОВ домовилися щодо поступового відходу від практики застосування заборони в’їзду до наших країн окремих громадян.

Було також підтверджено, що прогрес, досягнутий останнім часом в економіці у питанні зняття торгівельних бар’єрів між країнами, набуде нового поштовху. Співрозмовники констатували, що на сьогодні двосторонній діалог перейшов в конструктивний робочий формат, який базується на розбудові довіри між двома країнами.

У ході зустріч український міністр також висловив слова вдячності за безпосередню участь у наданні урядом РФ допомоги Україні у подоланні складної епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням захворювання грипом А/H1N1.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО висловив співчуття російському колезі у зв’язку з терористичним актом, який стався у потязі «Невський експрес» та призвів до чисельних жертв.