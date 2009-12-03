Суд відмовив Рахунковій палаті у задоволенні позову до Тимошенко

Сьогодні, 3 грудня, Печерський районний суд Києва відмовив в повному обсязі у задоволенні позову Рахункової палати до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і Кабінету міністрів України про захист ділової репутації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на представника прем’єр-міністра в суді Олену ІСАЄВСЬКУ.

Як повідомлялося, 7 жовтня голова Рахункової палати з парламентської трибуни заявив про нецільове використання коштів державного бюджету. Коментуючи цю інформацію, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Рахункова палата виконує політичне замовлення Партії регіонів.