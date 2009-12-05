Ющенко каже, що Тимошенко відправила делегацію до США просити грошей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що урядова делегація їде до США просити позику у 2 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові на муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації місцевої влади».

«Через день у Вашингтон їде чергова урядова делегація прем’єр-міністра за двома мільярдами доларів чергової позички. Бо до кінця місяця потрібно 36 мільярдів гривень для обслуговування видатків», - зауважив він.

За словами Президента, сьогодні країна має «гарантованих боргів» 280 млрд. дол., хоча декілька років тому було лише 80 млдр. дол.

«Це означає, що на кожного з вас, на 46 мільйонів українців державні борги складають 6 тисяч гривень», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у проекті державного бюджету на 2010 рік уряд пропонує передбачити на обслуговування зовнішнього державного боргу 22 млрд. грн. Він підкреслив, що цієї суми достатньо для фінансування освіти, медицини та оборонної сфери України. Глава держави назвав такі видатки «недержавницькою політикою уряду».