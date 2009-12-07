Лужкова назвали почесним жителем Сєвєродонецька й подарували ланцюг

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ став Почесним громадянином українського міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Як повідомляється на офіційному сайті міської ради, мер Сєвєродонецька Володимир ГРИЦИШИН вручив у п`ятницю в Москві Ю.ЛУЖКОВУ відповідне посвідчення, ланцюг і нагрудний знак.

Вручення відбулося після підписання нової угоди про співпрацю. За даними міськради, сторони вже давно взаємодіють в області торгівлі. З України в російську столицю в основному надходить продукція сільського господарства. За 9 місяців поточного року товарообіг між містами склав майже 2 млрд. рублів.

У ході церемонії Ю.ЛУЖКОВ заявив, що рішення сєверодонецької влади надати йому звання почесного громадянина він сприймає "з великим щиросердечним хвилюванням".

Довідка УНІАН. 12 травня 2008 року Служба безпеки України заборонила меру Москви в`їзд у країну через його висловлювання відносно Севастополя. Зокрема, на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту Росії Юрій ЛУЖКОВ заявив, що питання державної приналежності Севастополя залишилося невирішеним, і Росія буде розглядати його на користь свого державного права.