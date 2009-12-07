Українців просять не голосувати в другому турі на емоціях

Представники львівської громадськості закликають українців у другому турі виборів Президента проголосувати за кандидата від демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні учасників круглого столу на тему: «Об’єднання національно-патріотичних сил України на підтримку єдиного кандидата в другому турі президентських виборів» за участю народних депутатів, депутатів обласних та місцевих рад, освітян, медиків, журналістів, голів громадських організацій, представників інтелігенції та підприємців Львівщини. Захід відбувся сьогодні у Львові.

“Ми, народні депутати України, депутати обласної та місцевих рад, освітяни, медики, журналісти, голови громадських організацій, представники інтелігенції та підприємці Львівщини звертаємось до Вас: українські виборці, кандидати у президенти України, а також до усіх, кому небайдужа майбутня доля України, підтримати єдиного кандидата від національно-патріотичних сил в II-турі виборів Президента України”, - сказано у документі.

Підписанти звернення вважають, що останні події в політиці породжують загрози для Української держави і нації, які не можуть залишити їх байдужими.

Звернутися до громади їх “змушує реальна небезпека, яка нависає над Україною, і яку ми не маємо права ігнорувати. Соціологічні опитування демонструють можливість перемоги кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА у другому турі виборів, що стає можливим через небувалу байдужість і розчарованість виборців патріотичного спрямування й традиційну внутрішню конфронтацію у відповідному політичному таборі”.

Таким чином, на думку авторів звернення, Україна може отримати політичне керівництво, яке “неодноразово й дуже послідовно демонструвало свої антиукраїнські, антидемократичні погляди, а також не словом, а ділом проводило відповідні рішення в життя”. “Маємо на увазі не лише лідера Партії регіонів особисто, але і його антиукраїнське оточення в особах панів ТАБАЧНИКА, АЗАРОВА, КОЛЕСНІЧЕНКА, КАЛАШНІКОВА та ін. Згадувати ці одіозні імена ми змушені для того, щоб ні в кого не залишалося ілюзій стосовно того, хто й яку політику буде здійснювати від імені України в разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА на виборах у 2010 році”, - зазначають представники львівської громадськості.

Вони закликають виборців бути мудрими в другому турі голосування, який напевне відубдеться. “Не дайте керувати вашою волею емоціям, зневірі й байдужості. Пам’ятайте, що всі ми, українці, стоїмо біля останньої межі, за якою нас може чекати нова національна катастрофа. Ми стояли біля цієї межі в 2004-му, і, здавалося, вже ніколи до неї не наблизимося. Але історія випробовує наше терпіння й наше сумління. Тому з неї треба винести уроки. Один із цих уроків звучить сьогодні приблизно так: волю і Україну треба відстояти стільки разів, скільки це буде необхідно. І варто один раз відступити, щоб втратити плоди сторічних змагань”, - наголошують автори звернення. Вони зазначають, що у такому випадку, “звісно, Україна не вмре. Але наша поразка в цих виборах може дуже далеко відкинути країну від здобутого суверенітету, демократії, від поваги сусідів, від миру й спокою в нашому домі”.

Представники львівської інтелігенції закликають усіх патріотичних претендентів на президентський пост в Україні та їхніх симпатиків “не роздмухувати застарілі непорозуміння, не займатися самоїдством і взаємопоборюванням, адже усе це лише на руку нашим опонентам”.

Вони наголошують, що у другому турі виборів усі патріоти України повинні прийти на виборчі дільниці й сказати тверде і впевнене "Ні" чужій владі – “ЯНУКОВИЧУ та його кримінальному оточенню, а також об’єднатися довкола того кандидата, який вийде від демократичних сил до другого туру”.

Представники львівської громадськості закликають усіх демократичних кандидатів у президенти України, до усіх, кому небайдужа доля України, приєднатися до цього звернення.

Звернення підписали: народні депутати України Олекса ГУДИМА, Андрій ШКІЛЬ, Михайло КОСІВ, Степан КУРПІЛЬ, депутати Львівської обласної ради Роман КУЗЬМИЧ, депутат Львівської міської ради Олесь ВАРДЗАЛЬ, депутат Пустомитівської районної ради Львівської області Богдан ДУБНЕВИЧ, голова Львівської обласної громадської організації «Діти війни» Михайло КЛИМКО, ректор Української академії дизайну Валерій МАРЧАК, академік, директор Українського інституту народознавства Степан ПАВЛЮК, доктор філософських наук, професор Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола Ігор ДУЦЯК та заслужений журналіст України Павло ЛЕХНОВСЬКИЙ.