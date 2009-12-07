Суд зобов'язав ЦВК забрати керівництво окружкомом у людини Януковича

Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав Центральну виборчу комісію відмінити своє рішення про призначення на посаду секретаря окружної виборчої комісії №188 у Херсонській області представника кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА замість представника кандидата на пост глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомив уповноважена особа В.ЮЩЕНКА у ЦВК з правом дорадчого голосу, народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Андрій ПАРУБІЙ.

За словами А.ПАРУБІЯ, суд повністю задовольнив позовні вимоги штабу кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА.

Суд також зобов’язав ЦВК надалі дотримуватися принципу паритетності при призначенні керівників ОВК від усіх кандидатів на пост Президента.

“Звичайно, що ЦВК має право впродовж двох днів подати апеляцію до Вищого адмінсуду. Ми не знаємо, буде комісія це робити чи ні, але суд першої інстанції повністю задовольнив наші вимоги”, - сказав А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня на засіданні ЦВК було прийнято рішення про заміни у складі низки окружних виборчих комісій (ОВК), у тому числі ОВК № 188 у Херсонській області.

Під час розгляду А.ПАРУБІЙ зауважив, що заміна секретаря ОВК № 188 порушує паритетність у представництві усіх кандидатів на керівних посадах в ОВК.

Після засідання ЦВК А.ПАРУБІЙ повідомив журналістам, що до складу ОВК № 188 увійшли два представника кандидата у Президента В.ЮЩЕНКА, а саме секретар комісії Лідія ГРУШКО та член комісії Лідія ЗЕМЛЯК. Л.ГРУШКО відмовилась обіймати посаду секретаря комісії, й тому на цю посаду представники В.ЮЩЕНКА мали намір затвердили Л.ЗЕМЛЯК. Натомість ЦВК проголосувала за призначення на цю посаду Жанни ТКАЧЕНКО. За це рішення проголосували 12 членів ЦВК з 14 присутніх на засіданні, двоє, у тому числі голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, утримались.

«Представник ЦВК, не інформуючи про те, що це питання буде сьогодні (розглядатися на засіданні комісії – УНІАН) за десять хвилин до початку засідання вносить це питання… Це повністю міняє пропорційність», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Сьогодні, 7 грудня, А.ПАРУБІЙ заявив, що ЦВК віддає керівні посади у виборчих комісіях представникам кандидатів у президенти В.ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО.