Янукович: Луценко погрожує підлеглим «висновками за підсумками I туру»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політичні конкуренти готують масовий підкуп виборців на виборах Президента і різні провокації.

Про це політик заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсант – Украина»(№215 за 9 грудня).

«Ми готові до будь-якого перебігу подій - і до судових тяжб, і до спроби організувати нові Майдани. Нас уже нічим не здивуєш. Але я впевнений, що люди вже не вийдуть на Майдан. І я думаю, що сьогодні не знайдеться суддів, які підтримали б рішення, подібне тому, що було в 2004 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «я не приховую, що спілкуюся з суддями і знаю їх точку зору». «І я впевнений, що «третього туру» в 2010 році не буде. До того ж я впевнений у такому розриві, який не залишить стороні, що програла, надій і шансів для оскарження», - заявив політик.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що володіє інформацією про те, що «наші конкуренти виділили величезний обсяг коштів на підкуп виборців». «Ми також чекаємо, що в день виборів будуть різні провокації. Приміром, наші опоненти представлятимуться членами Партії регіонів і пропонуватимуть людям гроші. Але я впевнений, що нам вдасться довести штучний характер цих провокацій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що «я знаю також, що будуть спроби втягнути міліцію у виборчий процес».

«Мені відомо, що міністр Юрій ЛУЦЕНКО проводить наради з міліційним керівництвом і обіцяє «висновки за підсумками першого туру». Хоча, я сподіваюся, що 90% працівників міліції не стануть втручатися у вибори і проігнорують доручення міністра», - зазначив кандидат у Президенти.