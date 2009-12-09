Богословська вважає, що Україна не має гарантій безпеки території

Питання гарантій безпеки країнам, які відмовилися від ядерної зброї – Україні, Казахстану і Білорусі, - досі не вирішене.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА, виступаючи на форумі європейських і азіатських ЗМІ в Москві.

«Після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, не було підписано жодного міжнародного договору. Було підписано Будапештський меморандум–пам`ятка, в якому формула безпеки України виглядає приблизно так – якщо на територію України хтось збереться здійснити замах, то підписанти Будапештського меморандуму зберуться і подумають, що їм робити», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

«Якщо ми вважаємо це гарантією безпеки території, то ми дуримо самі себе», - вважає депутат. При цьому вона зазначила, що це стосується також Казахстану і Білорусі.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що Президент Румунії, країни, яка є членом НАТО, тричі заявляв про те, що не визнає сьогоднішні кордони. «Це практично десята частина території України - це вся наша Бессарабія, це Чернівецька область», - сказала народний депутат.

Як повідомив УНІАН, 4 грудня було поширено спільну заяву РФ і США у зв`язку із завершенням терміну дії Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

У цьому документі Росія і США підтверджують гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам після завершення вищезазначеного Договору 4 грудня 2009 року.

«Виконання цими державами своїх зобов`язань за Протоколом до Договору про СНО від 23 травня 1992 року (Лісабонський протокол) та їх приєднання до ДНЯЗ як держав, що не володіють ядерною зброєю, зміцнило їх безпеку, що знайшло відображення, зокрема в Будапештських меморандумах від 5 грудня 1994 року. В зв`язку з цим Росія і США підтверджують, що зафіксовані в Будапештських меморандумах гарантії, як і раніше, застосовуватимуться після 4 грудня 2009 року», - наголошується в заяві.