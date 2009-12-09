Ображений Луценко більше не збирається ходити у Секретаріат Президента

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО дискредитує систему органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Міністерстві внутрішніх справ.

«Сьогодні я прийшов (до СП) доповісти про досягнення і невдачі міліції… Але запізнившись, як завжди, на 45 хвилин, Віктор Андрійович сказав, що начепили лампаси нещасні генерали… Всі ви є заодно. Такі образи я не дозволяю нікому… Тому покинув це політичне ігрище з однією установкою, яке проводилось для того, щоб показати, як Віктор Андрійович бореться з корупцією», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також додав, що «за спиною» Президента України В.ЮЩЕНКА стоять сотні розкрадачів державного бюджету.

«Не я спокійно спостерігав за розкраданням сотень мільярдів, які виділив НБУ комерційним банкам, які пропали ніхто не знає де», - зазначив міністр.

«Не я захищав свого свата, який погорів на кримінальній справі», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я вважаю, що після цього говорити про голову держави, який виконує свої обов’язки незалежно від власних симпатій і антипатій, не доводиться. Відтак я щасливий, що до виборів залишилось небагато», - сказав міністр внутрішніх справ

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що під час сьогоднішньої наради В.ЮЩЕНКО сказав, що на День міліції, який відзначатиметься 20 грудня, не присвоюватиме правоохоронцям генеральських звань.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що готовий сприймати критику на адресу Міністра внутрішніх справ, але вважає, що дискредитувати усю систему органів внутрішніх справ не потрібно.

«Я буду робити свою справу до кінця, скільки мені відведено. Але ходити більше у Секретаріат Президента я не збираюсь», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, на нараді в Секретаріаті Президента з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції глава держави В.ЮЩЕНКО звинуватив керівників правоохоронних органів в корупційній діяльності, після чого міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО на знак протесту пішов з наради.

В.ЮЩЕНКО, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА, в.о. генерального прокурора Сергія ВИНОКУРОВА, голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, заступників керівників Міністерства юстиції, податкової адміністрації, митної служби, сказав, що вони непрофесійні.

«Я хотів би сказати, що ви бездарні міністри і керівники відомств. Своєю роботою, своєю некомпетентністю ви принижуєте цю націю», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що ці посадовці не можуть виправдати сподівань 46 мільйонів українців щодо боротьби з корупцією, бо ви непрофесійні, бо ви не можете професійно очолити боротьбу з корупцією, і ви знаєте, чому? Прокуратура, міліція і так далі, знаєте чому – тому що ви є співучасниками цього жахливого процесу», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Після цих слів Ю.ЛУЦЕНКО підвівся і запитав, чи може він йти, зауваживши, що, на його думку, це несправедливі звинувачення. В.ЮЩЕНКО дозволив міністрові залишити нараду.

Реагуючи на те, що Ю.ЛУЦЕНКО покинув нараду, Президент сказав: «Хочу пояснити, чому міністр пішов. Бо на його місці я б не приходив, на його місці я б давно подав у відставку».