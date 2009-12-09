Помер другий українець, постраждалий під час пожежі в «Хромой лошади»

Cьогодні, 9 грудня, у пермській лікарні помер ще один українець, постраждалий під час пожежі в нічному клубі 5 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України в Російський Федерації.

У даний час вирішуються організаційні питання, пов’язані з перевезенням тіла померлого в Україну.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 грудня сталася пожежа в пермському нічному клубі "Хромая лошадь". За даними слідства, один із феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво розповсюдився дим, незабаром згасло світло. В той момент в клубі було близько 250 осіб. За останніми даними, загинули 125 осіб, серед них двоє громадян України.