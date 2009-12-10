Литвин знає, що членам виборчкомів обіцяють за «необхідний результат»

Голова Верховної Ради, кандидат у Президенти Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні необхідно змінити принципи формування виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Тернополі він висловив переконання, що наразі в державі «викривлена картина із формування комісій».

«Ряд кандидатів вже відкрито говорять, що свою квоту нададуть тому чи іншому кандидату. А це свідчить про те, що принцип формування комісій є явно недосконалим. Там мають бути фахівці своєї справи, що знають закони, а безглуздий квотний принцип загрожує руйнуванням країни – починаючи з формування Конституційного Суду і закінчуючи виборчими комісіями. Про це треба публічно говорити і вносити свої застереження», - сказав В. ЛИТВИН.

Він також повідомив, що під час зустрічі з жителями Буковини та Прикарпаття довідався, що людям з комісій окремі політичні сили обіцяють зарплату за їхню роботу. «Уже розгорнулася боротьба за виборчі комісії. Подекуди членам комісій, які забезпечать необхідні результати, обіцяють прохідні місця у списках на наступних виборах», - стверджує В. ЛИТВИН.

Відтак він застеріг членів комісій від незаконних маніпуляцій з голосами виборцями. «Я не виключаю, що після першого туру буде проведено вибірковий перерахунок бюлетенів, а також їх аналіз на предмет того, чи дійсно голосувала та людина, чий бюлетень кинутий. Особливо це стосується Західної України, де чимало людей на заробітках за кордоном», - сказав В.ЛИТВИН.

Він додав, що тих, хто не підтримає цю пропозицію у Верховній Раді, можна буде розцінювати як таких, хто, власне, і займався «нелегітимними протизаконними діями».

В.ЛИТВИН також не виключає, що на президентських виборах 2010-го року буде реалізовано і сценарій мотивації виборців. «Гляньте, як мляво ведуть себе деякі кандидати. Бо з людьми зустрічатися, розмовляти і доводити свою позицію непросто. Значить, вони стоять на позиціях, що результат зробимо», - вважає В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що виборці повинні відчувати відповідальність за долю держави на виборах, оскільки «такі нелегітимні вибори і призводять до того, що Україна розвивається в конвульсіях».