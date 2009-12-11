Томенко: у Ющенка і Януковича одна позиція щодо Луценка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає безглуздям звільнення когось із міністрів лише через те, що вони не підтримують конкретного кандидата в президенти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

М.ТОМЕНКО наголосив, що сьогоднішньою своєю ініціативою В.ЮЩЕНКО ще раз підтвердив, що для нього настанови і рішення тіньового уряду Віктора ЯНУКОВИЧА є важливішими, ніж легітимного уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що Партія регіонів уже давно прийняла рішення добиватися звільнення Ю.ЛУЦЕНКА. Крім того, на думку віце-спікера, В.ЮЩЕНКО ще раз довів, що у його поведінці домінує поведінка кандидата у президенти, а не Президента.

«Якщо парламент буде звільняти всіх посадовців, які відмовляються де-факто бути довіреними особами ЮЩЕНКА або ЯНУКОВИЧА, то ми ліквідуємо систему державної влади в Україні під час президентської виборчої кампанії», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також зауважив, що, незважаючи на спільну позицію В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, у парламенті поки що немає більшості голосів за ухвалення такого рішення.