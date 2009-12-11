Томенко: у Ющенка і Януковича одна позиція щодо Луценка
Але до чого тут парламент
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає безглуздям звільнення когось із міністрів лише через те, що вони не підтримують конкретного кандидата в президенти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.
М.ТОМЕНКО наголосив, що сьогоднішньою своєю ініціативою В.ЮЩЕНКО ще раз підтвердив, що для нього настанови і рішення тіньового уряду Віктора ЯНУКОВИЧА є важливішими, ніж легітимного уряду Юлії ТИМОШЕНКО.
Він нагадав, що Партія регіонів уже давно прийняла рішення добиватися звільнення Ю.ЛУЦЕНКА. Крім того, на думку віце-спікера, В.ЮЩЕНКО ще раз довів, що у його поведінці домінує поведінка кандидата у президенти, а не Президента.
«Якщо парламент буде звільняти всіх посадовців, які відмовляються де-факто бути довіреними особами ЮЩЕНКА або ЯНУКОВИЧА, то ми ліквідуємо систему державної влади в Україні під час президентської виборчої кампанії», - сказав М.ТОМЕНКО.
Віце-спікер також зауважив, що, незважаючи на спільну позицію В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, у парламенті поки що немає більшості голосів за ухвалення такого рішення.