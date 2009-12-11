Ющенко їде вітати Рівне

Сьогодні, 11 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, планується, що у Рівному глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди відзначення 70-річчя утворення Рівненської області. Президент вручить державні нагороди працівникам підприємств, установ та організацій регіону.

Також В.ЮЩЕНКО візьме участь у спеціальному телевізійному проекті обласного телебачення. Під час спілкування в ефірі Президент України висловить свою позицію з важливих питань внутрішньої політики держави: перспектив соціально-економічного розвитку держави, конституційної реформи, ходу президентської виборчої кампанії.

Перед поїздкою на Рівненщину В.ЮЩЕНКО о 09.00 візьме участь у відкритті в Києві нового гіпермаркету «Епіцентр» (вул. Берковецька, 6).