Тимошенко: ми сьогодні в бюджеті ледве зводимо кінці з кінцями

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що уряд з другої половини 2010 року забезпечить виділення пільгових проїзних квитків для студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем‘єр повідомила сьогодні, відповідаючи на запитання студентів.

«Ми передбачали в 2008 році зробити такий перехід для студентів, але на сьогодні в бюджеті ледве зводимо кінці з кінцями. На фінансування пільгових проїзних необхідно приблизно 200 млн. грн. – це достатньо великий обсяг коштів, я не можу сказати, що ми це зможемо зробити завтра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що відповідне рішення уряду про закупівлю за реальною вартістю проїзних квитків для їх подальшої пільгової реалізації студентам вже ухвалене.

«Ми з другої половини 2010 року це будемо робити», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що найближчим часом уряд має намір розглянути на своєму засіданні питання про спрощення системи видачі загублених студентських квитків.