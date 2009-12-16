Луценку пригадали підтримку Тимошенко і зниклого Лозінського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на звільненні міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Президент України сподівається на конструктивну та державницьку позицію Верховної Ради України у питанні притягнення до політичної відповідальності, а відтак - звільненні з посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА», - сказала прес-секретар.

Вона нагадала, що Президент, відповідно до Конституції, звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо необхідності звільнення Ю.ЛУЦЕНКА із займаної посади.

«На жаль, міліція під керівництвом Ю.ЛУЦЕНКА демонструє прогресуючу нездатність впоратися із загрозами безпеці громадян та громадському порядку», - сказала І.ВАННИКОВА, зауваживши, що реальні показники боротьби із злочинності погіршуються.

За її словами, сумною традицією стали повідомлення про зухвалі злочини - пограбування, вбивства, напади. “Залишаються нерозкритими резонансні справи, уникають правосуддя суб`єкти, які підозрюються у важких злочинах. Зокрема, міліція і далі неспроможна знайти Віктора ЛОЗІНСЬКОГО”, - констатувала прес-секретар. Вона також вказала на те, що у кращому випадку, лише імітується боротьба з корупцією.

“При цьому свої непрофесійні дії та провальні результати роботи Юрій ЛУЦЕНКО намагається перекласти на інших, що свідчить і про нездатність, і про небажання виправляти недоліки у роботі”, - зауважила І.ВАННИКОВА.

“Зважаючи на політичну заангажованість міністра, публічне висловлення ним підтримки одного з кандидатів у Президенти, глава держави також звернувся до Голови Верховної Ради України. У відповідному листі викладені факти, які свідчать про неспроможність Юрія ЛУЦЕНКА ефективно керувати Міністерством внутрішніх справ України, і висловлюється сподівання на конструктивну громадянську та державницьку позицію Верховної Ради України в цьому питанні”, - повідомила прес-секретар.

Відтак, наголосила вона, відповідь, яку будуть спроможні дати фракції Верховної Ради України, свідчитиме, наскільки щирими є народні депутати у своїх запевненнях щодо піклування про безпеку і захист громадян, боротьбу з корупцією і підвищення ефективності правоохоронної системи України.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України закликав прем`єра звернутися до ВР з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Глава держави мотивував необхідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, значним послабленням активності боротьби з корупцією і злочинністю.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. “Головне завдання правоохоронної системи, яке полягає в безумовному забезпеченні конституційних прав і свобод кожної людини і громадянина, не виконується”, - констатував глава держави.

За його словами, неодноразове привернення уваги міністра внутрішніх справ України до активізації роботи у системі правоохоронної діяльності ігнорується.