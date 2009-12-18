Підготовку виборів Президента профінансовано менш як на 0,6%

Підготовка та проведення виборів Президента України профінансовані менш ніж на 0,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у постанові Центральної виборчої комісії, прийнятій сьогодні на засіданні одностайно.

Зокрема, доповідач з цього питання, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік, згідно із законом, мають бути перераховані на третій день після початку виборчої кампанії, тобто вони мали бути перераховані до 22 жовтня 2009 року. Станом на 18 грудня підготовка і проведення виборів профінансовані Державним казначейством лише на видатки Центральної виборчої комісії у сумі 1 млн. 90 тис. 500 грн., що становить 0,6%.

При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що ЦВК затвердила єдиний кошторис видатків окружних виборчих комісій у сумі 144 млн. 806 тис. 435 грн.

У той же час, він підкреслив, що ситуація ускладнюється тим, що 31 грудня завершується бюджетний рік, і всі бюджетні витрати та призначення втратять чинність.

У своїй постанові ЦВК просить Кабінет міністрів України звернути увагу на недопустимість зволікання з фінансуванням підготовки та проведення президентських виборів з боку Міністерства фінансів та Державного казначейства. Свою постанову ЦВК надішле Президенту України, Кабінету міністрів, Верховній Раді, Державному казначейству, Міністерству фінансів для відповідного реагування.

«Це призведе до неможливості вчасно здійснити розрахунки за виконані роботи та надати послуги, пов’язані з підготовкою виборів як Центральною виборчою комісією, так і окружними виборчими комісіями у 2009 році, що, у свою чергу, негативно позначиться на підготовці проведення виборів Президента України», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

У свою чергу, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що вчора він надіслав листа до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, який майже повністю збігається з текстом постанови, прийнятої сьогодні ЦВК.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що всього на 2009 рік на проведення президентських виборів з державного бюджету повинно бути виділено 712 млн. 157 тис. 100 грн.

На потреби Центральної виборчої комісії – 50 млн. 377 тис. 900 грн., на потреби окружних виборчих комісій – 35 млн. 277 тис. 840 грн., на потреби дільничних виборчих комісій – 109 млн. 528 тис. 630 грн.