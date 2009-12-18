Янукович упевнений, що фальсифікувати вибори не вдасться

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що чинній владі не вдасться сфальсифікувати результати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві під час телевізійного мосту з Донецьком.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, до Партії регіонів надходить багато повідомлень про технології політичних опонентів, спрямовані на фальсифікацію результатів президентських виборів.

«Ми маємо багато інформації про те, що ставляться завдання штабам Юлії ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО ставить завдання міліції, що необхідно зробити, щоб перемогти ЯНУКОВИЧА. Спочатку облити його брудом перед виборцями, наговорити на нього різної нісенітниці, яку вони вигадують», - сказав лідер «регіоналів», додавши, що у цьому процесі «підштовхуються виборчі комісії, щоб вони там щось нахімічили».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «за вкрадені гроші купують виборців». «А виборці, як нам повідомляють, говорять: «Ми-то гроші візьмемо, адже розуміємо, що вони їх у нас вкрали, – чому б їх від них не повернути», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він наголосив, що Партія регіонів контролює ситуацію, аби запобігти фальсифікаціям на виборах. «І в даному випадку вони шляхом обману хочуть перемогти український народ», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив упевненість, що цього не станеться. «На фініші у них немає шансів, чи будуть вони об’єднуватися або ні - це вже не має жодного значення», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також назвав «нахабством» сам факт участі чинної влади у виборах за умови 90% недовіри населення до керівництва держави.