Томенко: за "годину ненависті в ефірі" Ющенко отримає від Януковича Героя

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає неприпустимим, що Віктор ЮЩЕНКО як кандидат у президенти використовує ефір державного телеканалу і державні кошти для критики діяльності уряду.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, останнім часом почастішали випадки, коли В.ЮЩЕНКО збирає своїх прихильників і використовує прямий ефір Першого національного каналу для того, аби тільки критикувати Кабінет міністрів.

«Останнім часом з’явилася така практика як година ненависті в ефірі проти Кабінету міністрів під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що під час попередньої виборчої кампанії «такий жанр був популярний, щоправда, на комерційних телеканалах, і це зазвичай був формат п’ятихвилинок ненависті».

За словами заступника голови ВР, ніхто не сподівався, що В.ЮЩЕНКО, прикриваючись своїми повноваженнями, буде використовувати Перший національний телеканал щоденно, аби лише критикувати уряд. «Таку поведінку можна пояснити лише тим, що в першому турі з боку Президента буде йти тотальна критика Ю.ТИМОШЕНКО, а після першого туру - заклик взагалі не голосувати або не приходити на вибори», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, така поведінка В.ЮЩЕНКА є важливою передумовою для перемоги лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Саме тому останнім часом відсутня серйозна системна критика між командами В.ЯНУКОВИЧА та В.ЮЩЕНКА. Важко сказати, на які посади розраховує команда В.ЮЩЕНКА і сам В.ЮШЕНКО за таку допомогу команді В.ЯНУКОВИЧА, але враховуючи, що останнім часом посипались від В.ЮЩЕНКА державні нагороди народним депутатам із Партії регіонів, то, очевидно, що такою діяльністю В.ЮЩЕНКО у разі перемоги на президентських виборах В.ЯНУКОВИЧА як мінімум заслужить звання Героя України», - сказав віце-спікер.