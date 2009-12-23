У Нашій Україні кажуть, що ВР поховала надію на прийняття бюджету-2010

Парламент та уряд уже вкотре продемонстрували свою неспроможність вирішувати ключові завдання, які є в державі. Про це заявив народний депутат, представник Віктора Ющенка в ЦВК Андрій Парубій, повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка .

За словами депутата, голосування, яким було припинено сесійні засідання, нівелює всі надії на прийняття бюджету-2010 ще цього року.

«Ми потрапили в ситуацію, коли напередодні Нового року головний фінансовий документ держави не розглянутий і не прийнятий. В найбільшій мірі відповідальність за це несе уряд, який не зміг подати бюджет до парламенту, але також дивує позиція законодавців, які проголосували за припинення пленарного тижня роботи депутатів і тим самим майже на місяць призупинили роботу Верховної Ради», - говорить Парубій.

Він переконаний, що така ситуація дає підстави говорити про те, що парламентсько-президентська форма правління, яка почала діяти в Україні з 2005 року, продемонструвала свою повну неспроможність.

«Ми є свідками того, що парламент та уряд, перекидаючи один від одного відповідальність за проблеми, які є в державі, виявилися не спроможними на вирішення ключових питань», - зауважив політик.

Він підкреслив, що пропозиції Президента щодо реформування Конституції та системи влади нині є як ніколи важливими.

«Якщо ми не зможемо провести конституційну реформу, заплановану Ющенком, то наступні роки робота ключових державних органів буде паралізована», - підкреслив нашоукраїнець.