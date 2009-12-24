Тігіпко сумнівається, що ліниві депутати поїдуть в округи

Депутати видають власні лінощі й безвідповідальність за політичне кредо. Так кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО прокоментував рішення народних депутатів розійтися на канікули до 19 січня 2010 року.

Він нагадав, що формально оголошено, що вони працюватимуть в округах. «Дивно, що депутати, які змінили кілька років тому всю систему виборів парламенту, забули підкоригувати регламент своєї діяльності й залишили роботу в округах, які після скасування мажоритарної системи перетворилися на фікцію. До того ж, більшість депутатів прописані в Києві. У цьому випадку ми бачимо елементарне небажання брати на себе відповідальність за прийняття важливих для країни законів», – заявив С.ТІГІПКО.

На його думку, Верховна Рада VI скликання довела, що нинішня політична еліта не готова працювати в умовах парламентської республіки. «Колективна відповідальність в українських реаліях швидко виродилася в колективну безвідповідальність. Ефективність законодавчої роботи зараз значно нижча, ніж була в 90-х і на початку 2000-х років. Із 2001 по 2005 рік було затверджено десять кодексів, серед яких – Митний, Земельний, Цивільний. Після 2005 року – лише один. Країні потрібен сильний президент, готовий на себе взяти відповідальність за визначення курсу розвитку держави і, головне, його практичну реалізацію. Потрібен лідер, який не буде йти у відпустку в той момент, коли всі сфери державного життя перебувають в кризовому стані», – зазначив політик.