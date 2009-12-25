Гриценко пропонує правоохоронців-корупціонерів садити довічно

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що повернення смертної кари не гарантуватиме належного правопорядку, натомість необхідно забезпечити в державі співмірність та незворотність покарання за скоєні злочини.

«Життя дають батьки та Бог. Відбирати, маючи можливість помилитися, - це той крок, на який ми не маємо права», - заявив політик журналістам у Луганську, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

До того ж, на його думку, сам по собі інститут смертної кари не гарантує досягнення мети, тобто дотримання закону.

Більш ефективним підходом політик вважає забезпечення співмірності та незворотності покарання.

“Кожен має чітко усвідомлювати: скоїв злочин - сів за грати. А не так, як зараз, - вкрав 100 млн. і відкупився, а вкрав барана – і сів. Вбив, як ЛОЗІНСЬКИЙ, і тобі дозволили втекти, а за хуліганські побої на дискотеці сів і зламав собі життя”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Водночас кандидат у Президенти акцентував особливу увагу до тих, хто має забезпечувати невідворотність покарання. Одним із кроків на цьому шляху він пропонує посилення кримінальної відповідальності для працівників правоохоронних органів - суддів, прокурорів та слідчих. А.ГРИЦЕНКО зазначив, що у своєму законопроекті №3428 він передбачив довічне ув’язнення для цих категорій державних чиновників за порушення закону внаслідок корупційних дій.

“Ми платимо державі податки, утримуємо суддю, прокурора, слідчого і довіряємо їм вершити правосуддя. Якщо вони замість того, щоб тримати планку закону вертикально, кидають її у багнюку та знущаються над людьми – нехай сидять довічно”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.