У Польщі оголосили штормове попередження
18:10, 26 грудня 2009Політика
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Вітер - до 90 км/год
У Польщі оголошено штормове попередження: очікується сильний вітер зі швидкістю в окремих регіонах до 90 км/год.
Як передає кореспондент УНІАН, на Балтійському морі синоптики прогнозують шторм до 12 балів за шкалою Бофорта. Крім цього, може підвищитися рівень води у водоймах.
Як повідомляв УНІАН, у перші тижні грудня Польща потерпала від сильних морозів (-20 градусів) в результаті яких через переохолодження загинуло більше 80 людей.
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