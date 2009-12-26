У Польщі оголосили штормове попередження

У Польщі оголошено штормове попередження: очікується сильний вітер зі швидкістю в окремих регіонах до 90 км/год.

Як передає кореспондент УНІАН, на Балтійському морі синоптики прогнозують шторм до 12 балів за шкалою Бофорта. Крім цього, може підвищитися рівень води у водоймах.

Як повідомляв УНІАН, у перші тижні грудня Польща потерпала від сильних морозів (-20 градусів) в результаті яких через переохолодження загинуло більше 80 людей.