Ющенко вважає, що трансляцію його виступу відключив мер від БЮТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прокурору полтавської області провести розслідування факту відключення Першого Національного каналу у Полтаві під час трансляції його виступу у цьому місті.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу В.ЮЩЕНКА його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА піднесла записку, яку Президент озвучив у залі.

«Ефір УТ-1 перервано по Полтаві. За деякою інформацією, це зробив мер Полтави МАТКОВСЬКИЙ. Меру належить кабельне телебачення», – прочитав В.ЮЩЕНКО. Після цього присутні у залі почали скандувати: «Ганьба!»

«Чудово. Я дам зараз доручення обласному прокурору, поки я сяду в машину, щоб він провів розслідування, чому відключено в Полтаві телебачення», – відреагував на записку Президент.

«Оце відповідь на те, чому в Полтаві немає пам’ятника Симону ПЕТЛЮРІ. Тому що є такі Матковські… Якщо ви не хочете повторити оцю трагедію, оцих Матковських, давайте нести відповідальність за те, кого обираємо. Те, що Полтавщина віддала два роки тому свої голоси БЮТу, то ви зробили драматичну помилку. Ви були зачаровані, а тепер ви розчаровані», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що два місяці тому Печерський суд Києва ухвалював рішення про заборону критики на адресу прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. «То мер від БЮТ не має цей приклад наслідувати? Оце вони й творять», – додав В.ЮЩЕНКО.