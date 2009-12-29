Козачок заявляє, що на нього «нацькували прокуратуру»

Екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Ярослав КОЗАЧОК заявляє, що ігнорування телеканалами його заяви про таємну угоду між Президентом України Віктором Ющенком та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ свідчить про цензуру на телебаченні.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Я.КОЗАЧКА.

Я.КОЗАЧОК нагадав, що днями він провів прес-конференцію, де оприлюднив текст таємної угоди між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я розповів усе, що мені відомо про таємну співпрацю В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА, і заявив про свою незгоду з такою поведінкою Президента України та його оточення, - йдеться в заяві. - Впевнений, що українське суспільство має знати правду про цей «пакт Молотова-Ріббентропа». Адже В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ тільки публічно грають ролі опонентів, а насправді їх головною метою є спільний прихід до влади: В.ЯНУКОВИЧА, як Президента, а В.ЮЩЕНКА – як прем’єр-міністра при ньому. На знак незгоди з такою безпринципністю політичних лідерів я пішов із престижної посади у Секретаріаті Президента”.

На жаль, відзначає Я.КОЗАЧОК, “громадяни України у переважній більшості так і не отримали можливості дізнатися про існування цієї владної угоди - жоден центральний телеканал в цей день не подав інформації з моєї прес-конференції у випуску новин”.

Можна констатувати, говорить Я.КОЗАЧОК, що “в Україні на телеканалах з’явилася цензура. Важко уявити, щоб усі канали, незалежно один від одного, проігнорували подію, яка прямо стосується глави держави та лідера опозиції. Очевидно, що ігнорування відбулося за вказівкою «згори» – спрацювала система блокування появи у ЗМІ невигідної для високих чиновників інформації”.

Очевидно, зазначається в заяві, “мій вчинок сильно злякав обидві команди: В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА. Вони зробили все, щоби люди не дізналися правди, та вдалися стосовно мене до репресій і залякувань. На мене нацькували прокуратуру, яка під орудою В.ЮЩЕНКА продовжує виконувати політичні замовлення – замість того, щоби боротися із справжніми бандитами, яких В.ЮЩЕНКО обіцяв посадити в тюрми”.

Як зазначає Я.КОЗАЧОК, “я усвідомлюю усі можливі наслідки свого вчинку, проте переконаний у правильності прийнятого рішення. Я просто не міг вчинити інакше, розуміючи, який великий обман усіх українців, готують ці політики. Не приховую, що для мене це був важкий та відповідальний крок. Чималих зусиль коштувало організувати прес-конференцію, щоб донести відому мені інформацію. Мені вдалося це зробити, але я наївно не врахував, до якої міри тележурналісти та керівники телеканалів залежать від представників двох названих політичних сил. Адже ця суспільно важлива інформація викликала великий резонанс серед журналістів, які через десятки друкованих та електронних ЗМІ донесли зміст таємної угоди до людей. Але на телебаченні не з’явилося жодного сюжету”.

Ця історія чітко продемонструвала, що слова Президента В.ЮЩЕНКА про справжню свободу слова в Україні – це міф, наголошує колишній співробітник СП.

При цьому він закликає представників телевізійних ЗМІ усвідомити: “ваша свобода та можливість чесно виконувати професійний обов’язок – надзвичайно важливі для суспільства. Громадяни України потребують вашої чесної та сміливої інформації, адже будь-яке оновлення життя нашої країни може початися лише зі свободи слова”.

“Сподіваюся на вашу професійну мужність та неупередженість, бо без них неможливо перемогти у нелегкій боротьбі з олігархічно-владною системою ЮЩЕНКА-ЯНУКОВИЧА”, - зазначає в своїй заяві Я.КОЗАЧОК.