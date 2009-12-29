Тимошенко переконана, що якщо вона програє, Фірташ забере газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що в разі її програшу на виборах Президента України 26,4 млрд. кубометрів газу, накопичені в підземних сховищах (ПСГ) до початку поточного опалювального сезону, будуть привласнені українським бізнесменом, власником "РосУкрЕнерго" Дмитром ФІРТАШЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на підсумковій конференції для центральних і місцевих ЗМІ в Києві.

«Я повинна попередити й сказати, що якщо зараз за допомогою обману людей, дешевої реклами, зокрема на хвилі кризи, Віктор ЯНУКОВИЧ і його права рука - Д.ФІРТАШ, який очолював і володів RosUkrEnergo, повернуться до влади, то ці 26 млрд. кубометрів газу перейдуть, перекочують до пана Д.ФІРТАША й пана В.ЯНУКОВИЧА», - сказала прем`єр-міністр, нагадавши при цьому, що в Господарську палату Стокгольмського арбітражного суду подано судовий позов RosUkrEnergo до України щодо спірних 11 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада ц.р. Міністерство юстиції України повідомило, що Centragas, відповідно до Енергетичної хартії, звернувся до уряду України з проханням про мирове врегулювання спору навколо нібито експропріації 11 млрд. куб. м природного газу. За даними Мін’юсту, хартія передбачає, що якщо спір неможливо вирішити мировим шляхом протягом трьох місяців із дати прохання про мирове врегулювання, інвестор може передати його для вирішення до судів або арбітражних трибуналів.

НАразі в Стокгольмському арбітражі йде підготовка до слухання взаємних спорів між НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo, які 28 серпня цього року були об`єднані в одну справу. Згідно з оприлюдненими на початку листопада даним НАК, арбітражне рішення щодо ініційованого швейцарською компанією ще в квітні 2008 року позову очікується в другому кварталі 2010 року.

Загальна сума судових претензій до "Нафтогазу України", згідно з його даними, станом на 5 листопада 2009 року, становить 10 млрд. грн. у судах українських юрисдикцій і 28 млрд. грн. (3,5 млрд. дол.) у судах зарубіжних юрисдикцій. Станом на початок 2009 року "Нафтогаз України" називав меншу суму претензій – 17,5 млрд. грн.

Вперше "Нафтогаз України" повідомив про судовий спір із RosUkrEnergo наприкінці березня 2009 року.

За словами першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА, RosUkrEnergo висунула позови про нарахування НАК пені й штрафних санкцій у розмірі 600 млн. дол., 55 млн. дол. і 20 млн. дол. У свою чергу, "Нафтогаз України" подав до RosUkrEnergo зустрічні позови на 62 млн. дол., 118 млн. дол., а також за розірвання транспортного контракту й розірвання контракту на зберігання.

Тоді, за даними НАК "Нафтогаз України", RosUkrEnergo не подавала до Стокгольмського суду позов про законність заволодіння "Нафтогазом України" 11 млрд. куб. м природного газу, що раніше належав газотрейдеру.

У середині листопада російська газета "Ведомости" повідомила, що RosUkrEnergo збільшила претензії до "Нафтогазу України" вчетверо - до 8,26 млрд. дол. через експропрійовані, на її думку, 11 млрд. куб. м природного газу. За даними газети, уточнену позовну заяву направлено до Стокгольмського арбітражу 12 листопада й буде розглянуто 18 січня 2010 року.