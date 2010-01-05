ПР бачить знущання над Україною з «Україною в серці»

Партія регіонів вимагає від Кабінету міністрів України негайно здійснити перерахунок пенсій з 1 січня 2010 року.

На цьому наголошується у передній агентству УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

«У сфері соціальної політики України знову наростають загрозливі тенденції, які супроводжуються невиконанням законів та жорстоким обдурюванням мільйонів українських громадян. Це знущання над Україною з «Україною в серці», - йдеться у заяві.

У Партії регіонів нагадують, що відповідно до закону про підвищення соціальних стандартів, який був прийнятий з ініціативи цієї політичної сили, з 1 січня 2010 року мінімальна пенсія встановлена на рівні 695 грн. Відтак, з 1 січня розмір підвищення до пенсій має скласти від 150 до 300 грн. щомісяця, а мінімальна пенсія – зрости з 573 до 695 грн. Ця державна соціальна гарантія встановлена законом, наголошують у Партії регіонів.

«Проте уряд ТИМОШЕНКО проводить свою, так звану соціально-передвиборчу, політику, яка подібна до безкоштовної роздачі ялинок, які через місяць зникають. Ігноруючи норми закону, незважаючи на те, що закон про підвищення соціальних стандартів чинний, і Конституційний Суд не заперечив конституційності його норм, Кабінет міністрів прийняв антинародну постанову, згідно з якою виплата пенсій у січні 2010 року знову буде заниженою і здійснюватиметься у розмірі грудня 2009 року – 573 гривні», - йдеться у заяві.

Як наголошують у Партії регіонів, «така шулерська підтасовка цифр дасть можливість урядовцям безкарно залізти в кишеню пенсіонерів і щомісяця забирати в кожного з них 150–300 грн.».

У Партії регіонів вказують, що перерахунки пенсій мають бути проведені непрацюючим пенсіонерам, у яких розмір пенсії (без урахування надбавок і доплат) було встановлено на рівні мінімального розміру; шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах більше 15 років, мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні 2085 грн. на місяць (три розміри прожиткового мінімуму); пенсіонерам, у яких основний розмір пенсії (без урахування надбавок та доплат) встановлено на рівні, що перевищує мінімальний, доплата за понаднормовий стаж має бути обчислена, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму (695 грн.); розміри підвищень до пенсій ветеранам війни, надбавки дітям війни, жертвам нацистських переслідувань, додаткових пенсій чорнобильцям, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на догляд інвалідам, надбавки «Почесним донорам» мають бути перераховані з урахуванням нових розмірів прожиткового мінімуму.

«Нам не зрозуміла позиція Президента, який залишився осторонь конституційних прав українських громадян. Тому Партія регіонів вимагає від Президента України належної правової оцінки дій Кабінету міністрів України, який ігнорує законодавство країни та конституційне право людини на достатній рівень життя. Ми вимагаємо від уряду ТИМОШЕНКО негайно здійснити перерахунок пенсій з 1 січня 2010 року, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом про підвищення соціальних стандартів», - заявляють у Партії регіонів.