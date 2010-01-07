Тимошенко: ми звернулися до ОБСЄ, щоб не допустити фальсифікацій

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко робитиме все необхідне для того, щоб президентські вибори в Україні відбулися чесно та прозоро у відповідності з європейськими стандартами. Про це, як повідомляє офіційний сайт Кабміну, голова уряду заявила на зустрічі з головою місії ОБСЄ на виборах Президента України Хайді Таліавіні.

Юлія Тимошенко подякувала представникам місії ОБСЄ за те, що знайшли час у святкові дні зустрітися та поговорити про забезпечення прозорих виборів в Україні. Вона запевнила, що для неї, як для прем’єр-міністра України, дуже важливо, щоб президентські вибори відбулися чесно та демократично.

«Ми хочемо не допустити фальсифікацій, ми звернулись до ОБСЄ, до інших міжнародних організацій, які можуть надіслати спостерігачів, щоб не допустити повторення фальсифікацій, подібних як у 2004 році, і це наша мета», - підкреслила Юлія Тимошенко.

Вона також розповіла, що опозиція та частина ЦВК, підконтрольна Партії регіонів та Віктору Януковичу, нині намагаються втілити в життя технології фальсифікацій, які використовувалися під час президентських виборів у 2004 році.

Зокрема, глава уряду нагадала, що ЦВК прийняла рішення, яке передбачає можливість голосування вдома без будь-якого документального підтвердження про нездатність виборця пересуватись самостійно. Юлія Тимошенко запевнила представників ОБСЄ, що не допустить реалізації цієї технології з боку опозиції і зробить все, щоб забезпечити проведення демократичних виборів в Україні.

У свою чергу, голова місії ОБСЄ Хайді Таліавіні подякувала прем’єр-міністру за зустріч та підкреслила, що позиція глави уряду щодо забезпечення прозорих виборів у державі дуже важлива. Крім того, вона відзначила позитивну роботу уряду у підготовці виборів.