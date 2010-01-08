Ющенко пишається політикою, яку він реалізував на посту Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пишається політикою, яку він реалізував на посту глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив у Львові під час святкових заходів з нагоди Нового року та Різдва Христового.

«Моя місія завжди є і буде – пропонувати нації ті теми, які найкраще працюють на консолідацію», – сказав Президент.

Він наголосив, що об’єднання треба шукати не на основі домовленостей про розподіл посад у владі.

«Державники у політиці об’єднуються навколо національних пріоритетів», – сказав Президент.

За його словами, основними трьома завданнями стратегічного характеру для України є національне становлення, подальша демократизація, європейська інтеграція, що має передбачати проведення внутрішніх реформ.

«У мене немає сумніву, що Україна якраз потребує тієї політики, яку останні п’ять років ми проводимо», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент заявив, що пишається тією політикою, і переконаний, що нею можна пишатися.

Як повідомив УНІАН начальник групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації управління Західного територіального командування ВВ МВС України Вадим ГОЛУБ, у Львові на Святі Пампуха Президента охороняють 65 військовослужбовців внутрішніх військ.