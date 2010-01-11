Тимошенко вважає своїм головним завданням об'єднання нації

Кандидат в Президенти України, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що головним завданням майбутнього Глави держави має стати об`єднання нації.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі «5-го каналу» в неділю.

«Головне питання пов’язане з тим, щоб об`єднати наш народ, нашу націю навколо достойних ідей, навколо захисту справжніх національних інтересів, виховання дітей в патріотизмі і вірі, чого немає за всі 18 років Незалежності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду вважає, що зараз не існує ідеї, яка б об’єднувала народ. «Народ виглядає розпорошеним, який необ’єднаний однією метою, мрією і міцною духовністю. Тому я вважаю, що з цією новою політичною сторінкою відкривається новий шлях для України», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.