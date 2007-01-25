Посол підтвердив, що Рудьковський дзвонив о 3-ій ночі і тиснув на нього

11:55, 25 січня 2007
Політика
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Єльченко переоцінив порядність міністра

Екс-посол України в Австрії Володимир Єльченко звинувачує міністра транспорту і зв`язку Миколи Рудьковского в неправді.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті "Дело".

Як відомо, Єльченко був звільнений зі своєї посади за видачу візи туркменським опозиціонерам.

Екс-посол визнає себе винним тільки в занадто великій довірливості до міністрів уряду Януковича.

Як стверджує посол, уся викладена у зверненні президента до прем`єра інформація, із проханням провести розслідування щодо глави Мінтрансу відповідає його відомостям.

Єльченко розповів, що вже спілкувався з керівництвом секретаріату президента і впевнений, що його зрозуміли.

"Я переоцінив рівень моралі й етики людини, яка мені дзвонила вночі. Маю на увазі міністра Рудьковського. У роботі завжди виходив з того, що якщо спілкуюся з членом Кабінету міністрів, то він, як мінімум, відповідає за те, що говорить", — відзначив Єльченко.

У той же час дипломат погоджується з тим, що зобов`язаний був слідувати інструкції.

Тобто спочатку він повинен був одержати офіційне прохання від уряду посприяти в оформленні візи іноземцям, а вже потім діяти.

Але оскільки Рудьковський згадав про візит своїх друзів в Україну тільки о 3 годині ночі (22 грудня 2006 року), за 4 години до їх запланованого прильоту в Україну, то ніякого іншого виходу, крім як видати візи, не було, говорить посол.

При цьому він підтверджує, що на нього здійснювався тиск із боку міністра. У той же час, за його словами, це не були погрози.

Як наслідок, офіційний Ашхабад висловив своє невдоволення діями українського керівництва, яке президент Ющенко розцінив як загрозу двостороннім відносинам.

Українська правда

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