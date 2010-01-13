Янукович обіцяє до Дня Перемоги підвищити соцзабезпечення ветеранів

До 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, яка відзначається цього року, кандидат у Президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на посту глави держави обіцяє на законодавчому рівні забезпечити підвищення соціальних гарантій і пенсій для ветеранів Великої Вітчизняної війни і дітей війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив учора під час зустрічі з ветеранами війни і праці у Дніпропетровську.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, будуть підготовлені і прийняті Верховною Радою відповідні законопроекти з метою підвищення соціальних гарантій і пенсій учасникам ВВВ і дітям війни.

Як зазначив кандидат у президенти, це питання буде вирішено спільно з представниками ветеранських організацій.

«У березні ми створимо робочу групу, відпрацюємо і підготуємо закони і у парламенті їх приймемо. І вони набудуть чинності до Дня Перемоги», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Виступаючи перед ветеранами і пенсіонерами, політик також вкотре наголосив, що його першим рішенням на посту Президента буде здійснення перерахунку з 1 листопада 2009 року мінімальних пенсій і зарплат, і виплата цієї заборгованості людям, що не здійснює чинна влада, порушуючи закон.

Також, як заявив В.ЯНУКОВИЧ, в рамках реалізації своє соціальної політики на посту Президента за два роки мінімальна пенсія буде піднята до рівня 1200 грн., а середній розмір пенсій по країні становитиме 2000 грн.

«Під моїм особистим контролем будуть питання соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, інвалідів і дітей-сиріт», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.