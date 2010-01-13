Тігіпко сказав, скільки витратив на президентську кампанію

13:19, 13 січня 2010
Політика
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Кандидат дав прес-конференцію

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО витратив на президентську виборчу кампанію 90 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ми витратили порядку 90 млн. грн. на передвиборчу кампанію», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що ця сума може бути ще більшою.

 

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