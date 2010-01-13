Тігіпко сказав, скільки витратив на президентську кампанію

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО витратив на президентську виборчу кампанію 90 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ми витратили порядку 90 млн. грн. на передвиборчу кампанію», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що ця сума може бути ще більшою.