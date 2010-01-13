У Ющенка є дані, що деякі комісії можуть закритися в день виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО забезпечити повне фінансування виборів до 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на нараді з губернаторами сьогодні.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не виділення у повному обсязі коштів, передбачених на вибори, є однією з провокацій, яка реалізується.

«Я не виключаю, принаймні, я маю інформацію про те, що через відсутність фінансування в день голосування свою роботу можуть закрити деякі комісії – сьогодні ведеться робота підбурити членів комісій, у зв’язку з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО не забезпечила виплати заробітної плати цим людям, закрити роботу комісій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав Ю.ТИМОШЕНКО виділити кошти, в тому числі необхідні для виплати заробітної плати членам комісій. Водночас, якщо цього не станеться, В.ЮЩЕНКО закликав членів комісій не закривати комісії і працювати.

«Я, як Президент України, гарантую, що зроблю все для того, аби заробітна плата була виплачена», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО попросив оперативно повідомляти його про відповідні випадки, зауваживши, що він знає, хто за цим стоїть – «це та сама влада».