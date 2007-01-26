Янукович бере участь у показі мод

Вчора в Давосі Віктор Янукович провів коротку зустріч з журналістами. Представників ЗМІ цікавив не коментар прем`єра щодо давоських переговорів, а думка з приводу ситуації в Україні, пише “Комерсант-Україна”. Пан Янукович заявив, що не бачить можливості виконати вимоги Президента і повторно розглянути в парламенті закон "Про Кабінет міністрів". "Закон прийнятий. Все, що стосується процедур, виписано в Конституції, і спікер має право і обов`язок підписати і опублікувати цей закон", - сказав прем`єр. Пропозиції президента він готовий розглянути тільки у вигляді доповнень до закону. І лише після того, як цей закон вступить в дію.

Також прем`єр розповів журналістам про мету свого візиту. "Ми приїхали подивитися мир і трішки себе показати", - з посмішкою заявив він, додавши, що вважає Давос місцем "показу моди напрямів розвитку світової економіки". Можливо, саме таке розуміння формату візиту дозволило прем`єру відчувати себе вільно. Співбесідники Ъ, які спостерігали за його двосторонніми зустрічами, відзначали, що прем`єр-міністр, розслабившись, спокійно розташовувався в кріслі, а з його лиця не сходила посмішка.

Оселився Янукович у побудованій ще в 1909 році резиденції "Вілла Сюрлей" в передмісті Давосу. Як стало відомо Ъ, вілла є невеликим триповерховим будиночком. На першому поверсі розмістилися охорона і обслуговуючий персонал прем`єра, на другому – сам прем`єр, а на третьому – сім`я власника вілли. У цій будівлі пан Янукович зупиняється вже удруге – вперше він був тут в 2003 році, коли також займав пост прем`єр-міністра.