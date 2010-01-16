Сьогодні суд розгляне питання щодо реєстрації спостерігачів з Грузії

Сьогодні, о 18.30, у Вищому адміністративному суді відбудеться розгляд справи щодо реєстрації спостерігачів на виборах Президента України від Грузії.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Блоку Юлії Тимошенко заяві представника Ю.ТИМОШЕНКО у судах народного депутата Валерія ПИСАРЕНКО.

Він зазначив, що “Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконною бездіяльність Центральної виборчої комісії, яка не зареєструвала грузинських спостерігачів”.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що “у результаті чергових махінацій в автоматизованій системі Вищого адміністративного суду у склад суддів, які будуть розглядати цю справу, увійшли люди, які фактично створили у ВАСУ осередок Партії регіонів”.

”Головуючий по цьому питанню суддя РЕЦИБУРИНСЬКИЙ вже відмітився своїми рішеннями щодо голосування на дому, заборони голосувати одному з членів Центральної виборчої комісії і цілою низкою інших сумнівних рішень”, - зазначив В.ПИСАРЕНКО.

Він також наголосив, що представники Ю.ТИМОШЕНКО “не будуть своєю присутністю легалізовувати рішення Вищого адміністративного суду”.

Як зазначається, представники БЮТ принципово не відвідують засідання Вищого адміністративного суду, вважаючи, що в ньому відбуваються махінації з розписуванням справ.