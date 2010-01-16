Суддя отримала 500 тис. дол. за рішення про голосування на дому?

Суддя Апеляційного адміністративного суду Києва Галина Федорова за рішення про можливість голосувати на дому, яким фактично узаконено фальсифікації, отримала хабар від представників Партії регіонів у розмірі 500 тисяч доларів США.

Як повідомляє сайт Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив член комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Юрій Прокопчук, посилаючись на інформацію, отриману від джерел у штабі кандидата в президенти Януковича.

Також Прокопчук звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою негайно розслідувати цю інформацію та вжити необхідних передбачених законодавством дій.