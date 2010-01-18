У Свердловську Луганської області бюлетені рахують при світлі коногонок

У приміщенні окружної виборчої комісії № 112 (місто Свердловськ, Луганська область) відбулося відключення електрики.

За словами голови Свердловського виборчого штабу Юлії Тимошенко Людмили Шкред, перший раз це сталося о 21:30, потім електрика ненадовго з`явилася. «Десять хвилин тому комісію знову відключили. З чим це пов`язано і скільки нам сидіти без світла, не знаю», - сказала Людмила Шкред.

Члени окружної комісії зараз працюють при світлі шахтарських коногонок.

Як повідомляють в луганському штабі БЮТ, сьогодні цілий день Свердловськ періодично залишається без світла. Після відключення електрики в місцевому штабі кандидата Юлії Тимошенко в 21:00 лампочки загорілися тільки через три години. Аналогічні проблеми сьогодні були на 3 міських і 4 сільських виборчих ділянках. За словами членів комісії, це зробило неможливим підрахунок голосів і викликає побоювання за збереження бюлетенів. На ділянках була присутня міліція, яка відпрацьовує версію про навмисний підрив кабелю.